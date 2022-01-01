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Céline BARRÈRE

Saint-Nazaire

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Sainte-Anne dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

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  • MAN Diesel & Turbo - Assistante commissioning

    Saint-Nazaire 2014 - maintenant GESTION DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE DE LA NOUVELLE CENTRALE EDF DE GUADELOUPE : PROCEDURES D'ESSAIS, PVRF, MONITORING REPORTSA
    SUPPORT DE L'EQUIPE

  • BAMYLOC - ASSISTANTE DE DIRECTION

    2014 - 2014

  • SOLARPROD - ASSISTANTE ADV

    2013 - 2013

  • Elior - ASSISTANTE COMMERCIALE

    Courbevoie 2012 - 2013 ELABORATION DES OFFRES COMMERCIALES
    ASSISTANAT DE L'EQUIPE COMMERCIALE

  • Elior Services Propreté - ATTACHEE DE DIRECTION PROJET BILINGUE

    2011 - 2012 ELABORATION DES REPONSES A APPELS D'OFFRES

  • AMPLATZER MEDICAL FRANCE - ASSISTANTE DE DIRECTION

    2009 - 2011 PRISE EN CHARGE DES MEDECINS, DECLARATIONS AU CONSEIL DE L'ORDRE

  • SAGEM DEFENSE SECURITE - ASSISTANTE COMMERCIALE TRILINGUE ANGLAIS ESPAGNOL

    PARIS 2005 - 2007 ELABORATION DES REPONSES A APPELS D'OFFRES EN ANGLAIS ET ESPAGNOL
    GESTION D'UNE EQUIPE DE 12 COMMERCIAUX

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