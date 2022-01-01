Céline BARRÈRE

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MAN Diesel & Turbo
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Saint-Nazaire
2014 - maintenant
GESTION DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE DE LA NOUVELLE CENTRALE EDF DE GUADELOUPE : PROCEDURES D'ESSAIS, PVRF, MONITORING REPORTSA
SUPPORT DE L'EQUIPE
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BAMYLOC
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ELABORATION DES REPONSES A APPELS D'OFFRES EN ANGLAIS ET ESPAGNOL
GESTION D'UNE EQUIPE DE 12 COMMERCIAUX
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