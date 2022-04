Céline BAUMANN

Professionnelle du Marketing et de la Communication, mes 20 années d'expérience me permettent aussi bien de développer des stratégies de marques innovantes que de mettre en oeuvre des plans d'actions marketing clients tournés vers le ROI.



Mes domaines de compétences :

- Développer et structurer la stratégie de marque

- Piloter un marketing opérationnel dédié au développement des ventes et à la performance du réseau.

- Placer l'innovation au coeur de la stratégie de diversification de l'entreprise.

- Elaborer une politique de communication offensive et différenciante.

- Créer un esprit d'entreprise fort et fédérateur autour des projets de la direction.

- Diriger des projets stratégiques impliquant de nombreux acteurs internes et externes à l'entreprise.

- Représenter l'entreprise aurpès des instances professionnelles et médiatiaques.



Mes compétences :

Communication

Communication interne

Conduite du changement

Développement réseau

Directeur marketing

Diversité

Géomarketing

Innovation

Marketing

Marketing direct

Publicité

Sourcing