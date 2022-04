Céline BAZIN

Gestionnaire d'assurance à la LMDE pendant plus de 10 ans, j'ai géré successivement toutes les composantes du métier en back office: remboursement de prestations , gestion du fichier adhérent , contrôle à postériori (norme NOEMIE 303) et gestion des réclamations par courrier.

Ma récente expérience chez Owliance m'a permis d'acquérir, en plus, la gestion des appels des adhérents.

Polyvalente par choix, j'apprécie particulièrement la variété des tâches que m'offre ce métier.

Mes expériences complètes et variées me permettent d'être très rapidement autonome sur un portefeuille client.





Mes compétences :

Ressources humaines

Internet