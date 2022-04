Céline BEAUGEARD

Ingénieure de l'ENSCR (école nationale supérieure de chimie de Rennes), spécialisée dans l'analyse et l'environnement, je suis actuellement à la recherche d'un emploi sur la région Parisienne qui concilierait la vie du laboratoire avec la communication trans-service dans une optique d'améliorer la qualité de l'entreprise pour ses clients.



Suite à une expérience de deux ans passés en tant que Chef de projet R&D au sein du laboratoire Eurofins Analytics France, dans l'unité d'analyses nutritionnelles et celle de contaminants, j'ai eu l'opportunité de participer à 3 audits COFRAC, développer et optimiser des méthodes d'analyse ainsi que manager une équipe de deux personnes. J'ai également pu participer à l'amélioration des documents utilisés dans le cadre des développement et optimisation de méthodes.



Mes compétences :

Chimie

Optimisation de méthodes d'analyse

Développement et validation de méthodes analytique

Gestion de projet

Qualité

Microsoft Excel

Agroalimentaire

Norme ISO 17025

LC-MS/MS