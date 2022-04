Mon rôle de relaxologue consiste à transmettre des techniques adaptées et personnalisées permettant de vous accompagner à votre rythme dans la réalisation de vos objectifs.



Le suivi en relaxologie que je propose permet notamment de vous accompagner à ... :

- Gérer le stress,

- Retrouver un sommeil régulier,

- Prendre du recul et lâcher-prise par rapport aux émotions, aux événements,

- Développer la présence et l’écoute de soi,

- Restaurer la confiance en soi,

- Accepter et oser le changement,

- Améliorer sa relation aux autres,

- Se préparer aux examens, à une prise de parole,

- Accroître la concentration, la mémoire,

- ...



Les outils :

- Techniques respiratoires du yoga

- Yoga nidra, visualisation

- Méditation

- Hypnose

- Yoga de l'énergie

- Pleine conscience : conscience du corps, des sens, des émotions, ...

- Méthode Vittoz

- CNV

- EFT

- ...



Vous souhaitez avancer dans vos projets, retrouver plus de sérénité dans votre quotidien ? N'hésitez pas à me contacter : je suis à votre écoute pour vous proposer des techniques simples et efficaces qui sauront répondre à vos attentes.

Céline Béen

06 77 71 82 01



Nota : pour des trucs et astuces en relaxologie, suivez-moi sur viadeo :-)



Mes compétences :

Anglais - Espagnol

Relation clients

Relaxologue

Gestion/coordination de projets

Pack Office

Coaching relaxologie

EFT (Emotional Freedom Technique)

Yoga Nidra

Hypnose

Méthode Vittoz