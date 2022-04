Céline BELLYNCK BERTHEAU

Bonjour,



Je dispose désormais d'une expérience marketing/vente internationale de 12 ans dans le secteur de la santé et du bien-être dans les circuits de la pharmacie et de la grande distribution.



Mes principales compétences sont :

- Elaboration d'une stratégie marketing et de mix marketing performant

- Recommandation business development sur de nouveaux marchés

- Mise en place et coordination de plan d'activation sur les marques

- Définir et fédérer des équipes autour d'objectifs clairs et motivants



Passionnée, avec un état d'esprit entrepreneurial et tourné vers les solutions, je cherche désormais à relever avec succès un nouveau challenge.



A bientôt



Céline Bellynck

celinebellynck@gmail.com



Mes compétences :

COMMERCE

Compléments alimentaires

Cosmétique

Dermo-cosmétique

Dermocosmétique

Marketing

OTC

Pharmacie

Piano

Publicité

Stratégie marketing

Santé et Bien être

Microsoft PowerPoint

Études qualitatives

Course à pied

Médias

Lancement de produits

Association loi 1901

Études quantitatives