Franck AFERIAT

Directeur Général du centre anti parasitaire, spécialiste dans le domaine de la dératisation, désinsectisation et désinfection (3D) "Le Pest Control".



Véritable porte flambeau de la "lutte raisonnée" contre les nuisibles depuis 2005, quotidiennement, les équipes de C.A.P investiguent, détectent et améliorent leurs techniques, privilégiant d’abord la protection de l’Humain et de son environnement, pour offrir ainsi, un Service Rendu de Qualité à ses Clients.



Notre savoir-faire, nos méthodes et notre expertise sont aujourd’hui reconnus par la Profession, mais aussi par sa clientèle de prestige aux exigences élevées.



La formation continue interne dispensée à l’ensemble de nos collaborateurs, scientifiques, techniques ou commerciaux, est le socle de notre progression dans cette lutte raisonnée.



Mon objectif revaloriser ma profession auprès de l'ensemble des professionnels des métiers de bouches, agro-alimentaires et hôtellerie de luxe.



Depuis une quinzaine d'années, je m'efforce de réinventer mon métier et de m'entourer de passionnés par ma profession souvent mal perçue.



Mes compétences :

Hygiène

Audit qualité

Nettoyage industriel

Commerce B2B

Nouvelles technologies

Création