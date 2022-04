Céline BENABES

Installée en profession libérale depuis septembre 2007 je constitue un réseau de personnes, d'entreprises, de contacts susceptibles d'être intéressés par la mise en place et la participation à des cercles de lecture, des débats littéraires et de simples rencontres avec des auteurs ainsi qu'un partenariat dans l'organisation d'un salon du livre.



J'ai co-fondé en mars 2006 l'Association L'IDEE-LIVRES qui a pour but d'"encourager la lecture et son partage".Array



Afin d'agrandir mon champ d'activité je me propose de collaborer auprès d'éditeurs pour la diffusion et la communication-presse des oeuvres éditées ainsi que l'organisation et l'animation de rencontres avec leurs auteurs.



Ma démarche tendrait aussi à développer le mécénat, à susciter des entrepreneurs à soutenir la culture et en particulier la littérature, creuset de notre langage!



Mes compétences :

Adaptabilité

Autonomie

Créativité

Sens relationnel