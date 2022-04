Karine CONSTANTIN

Traductrice libérale (anglais - français), titulaire d’un DESS de traduction Juridique, Économique, Technique (Université Lille III, 2000).



Je propose des services de traduction, révision/correction, post-édition et gestion de projets linguistiques (coordination des ressources, relecture, assurance qualité, gestion terminologique), toujours effectués selon un cahier des charges précis et dans le respect des délais.



Fruits de mon expérience professionnelle et de centres d’intérêts personnels, mes domaines de prédilection reflètent un éclectisme revendiqué : l’informatique, l’électronique grand public, le marketing, l’environnement, les énergies renouvelables, les enquêtes/études d'opinion et marketing, le tourisme, la gastronomie, etc. Curiosité et rigueur sont mes maîtres mots !



Je compte parmi mes clients aussi bien des entreprises locales, des organismes européens que de grandes agences de communication internationales. Pour l’une de ces agences, j’assure notamment le rôle de chef d'équipe (15 traducteurs) afin de réaliser les traductions que nous confie une société américaine de premier plan spécialisée en matériels et solutions informatiques. Je suis par ailleurs responsable localisation pour une autre agence américaine, également dans le domaine des nouvelles technologies (stockage, data centers, Big data, etc.).



Mon métier ? Conjuguer la passion des langues avec un seul mot d’ordre : traduire vos idées au plus juste.



"Tech-nomade globe-trotteuse" avertie, je consacre une grande partie de mon temps libre à parcourir le monde avec mes trois enfants et mon mari (Amérique, Asie, Afrique, Moyen-Orient, Europe...). Mes passions sont tout naturellement les voyages, les nouvelles technologies, mais également la gastronomie, la lecture et le cinéma anglophones ...



