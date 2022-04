Céline BERGALET

Ces Com est une société d'édition dont dépend Ces Arts, le magazine des sorties dans l'Oise. Ces Arts est un bimestriel gratuit mis à disposition des lecteurs pour les informer des sorties artistiques et culturelles du département. En Janvier, Ces Arts a ouvert un nouveau siteArray qui permet de connaitre jour par jour les spectacles proposés dans le département. Et, depuis le 15 Avril, Ces Arts a mis en place une émission: T. TOI, la web TV des artistes dans l'Oise mettant en avant un artiste de notoriété nationale voire internationale venu se produire dans l'Oise et un artiste local. Je gère entièrement le magazine Ces Arts: du rédactionnel à la conception graphique en passant par le commercial. Je développe le site et pose les idées d'une émission que j'ai créé. Ces Arts, et ses 3 supports, souhaite aujourd'hui se développer, éventuellement en se rapprochant d'un groupe de presse. Je suis à votre disposition pour vous rencontrer!