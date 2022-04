Celine BERGERON

CRHA avec plus de 20 ans d’expérience en ressources humaines, je suis spécialisée en gestion de la formation. Détenant une maîtrise en gestion de la formation (andragogie), je me désigne comme une conseillère principale RH, spécialisée en apprentissage organisationnel.



Ma dernière fonction fut celle de Directrice en capital humain où mes réalisations principales ont été celles en lien avec la conduite de projets en développement des compétences et organisationnel et le développement des compétences. Les responsabilités visées sont:



• L'optimisation de l’expérience client ou expérience usager (UX)

• Gestion de l'acquisition des talents

• L’analyse des besoins en formation (diagnostic) et la conception d'outils d'évaluation

• Élaboration de plans de formation et conception d'activités pédagogiques stratégiques

• Assurance qualité des livrables en termes d’objectifs, stratégies et activités de formation

• Élaboration de profils de compétences en gestion et gestion du changement

• Optimisation de processus en GRH (ex. recrutement / formation / évaluation de rendement)

• Conduite de projets en D.O. (développement organisationnel)



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation

Coaching

Formation professionnelle

Dotation

Analyse de besoins en formation

Diffusion