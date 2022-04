Celine BERTHELON

Forte d une experience reussie de 10 ans dans le Management et Developpement des RH au sein du Groupe Danone (Bledina), je souhaite aujourd hui valoriser mon expertise RH et relever de nouveaux challenges au sein d une equipe dynamique.



Mes compétences :

Developpelent des RH et gestion de carriere / mobi

Recrutement (tous profils et fonctions)

Formation et Devloppement des Competence

Compensation & Benefits, politique de remuneration

Animation des IRP

Gestion de projets RH, Bonnes pratiques RH

Accompagnement du changement et optimisation des o

Pilotage et mise en oeuvre d un plan de depart vol

Management

Ressources humaines

Formation