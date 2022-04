Céline BERTINO-GHERA (BABÉ)

Actuellement ingénieur procédé à IFP-Lyon dans la direction Conception Modelisation procédé, j'effectue des études technico-economique sur differents enchainements de procédé.



Ingénieur chimiste, j’ai effectué une thèse en catalyse à l’IRCELYON (Institut de Recherche sur la Catalyse et l’Environnement de Lyon) en collaboration avec l’IFP-Lyon.

Ce doctorat m’a permis de développer une méthode de travail et de mettre en application mes connaissances théoriques et pratiques acquises auparavant (catalyse hétérogène, adsorption…). J’ai également élargi mes compétences dans différents domaines techniques (préparation, analyse et caractérisation de matériaux, génie des procédés, tests catalytiques…) et développé mon esprit d’initiative et ma curiosité.

En plus d’une compétence scientifique variée, j’ai acquis une expérience en gestion de projet. J’ai démontré à travers mes différentes expériences professionnelles, mes capacités à planifier, organiser et exécuter des projets tout en faisant preuve de rigueur



Mes diverses expériences aussi bien en France qu’à l’étranger m’ont donné une grande ouverture d’esprit ainsi qu’une bonne capacité d’adaptation. Ces expériences professionnelles, ainsi que ma participation à différentes associations collectives, ont montré mes capacités à travailler en équipe, à conduire des projets tout en faisant preuve de créativité et d’autonomie.

Dynamique, je sais m’adapter et ai le sens de l’organisation.



Mes compétences :

Catalyse

Chimie

Développement

Génie

génie chimique

Gestion de projet

Ingénieur

matériaux

Recherche

Recherche et Développement