Céline BERTOUX

Professionnelle de la Supply Chain depuis 15 ans au sein de secteurs industriels exigeants tels que l'automobile et l'emballage alimentaire.



Mes compétences : gestion de la demande prévisionnelle, pilotage de service clients, processus S&OP, gestion des stocks, approvisionnement et planification, transports, systèmes d'information (SAP) et conduite de projets.



