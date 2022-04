Céline BERTRAND

Depuis 10 ans ans dans le secteur du transport et de la logistique, j'y ai acquis une expérience confirmée en marketing, communication et événementiel.

Résolument tournée vers l'international, je gère des projets a l'échelle globale et suis parfaitement a l'aise dans plusieurs langues et dans un environnement multiculturel.



Mes compétences :

Relations Presse

Marketing

Communication

Logistique

Marque

Evènementiel