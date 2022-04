Céline BETITO

"La vocation, c'est le bonheur d'avoir pour métier sa passion " (Stendhal - 1812)



Animée par l'histoire des villes et la construction des territoires, l'analyse des strategies en matière de developpement economique, de l'immobilier d'entreprise ou du monde de l'habitat au sens large est très vite devenue l'ADN de mes competences professionnelles.



Passant au gré des annees de Consultante aupres des promoteurs et des collectivités à Responsable Marketing et Communication, puis Directrice de Clientèle, j'ai toujours veillé à mettre en perspective la technicité requise par le poste avec l'analyse des territoires.



Désormais Responsable du Développement, c'est à la lumiere de ces multiples fonctions que je travaille de concert avec tous les acteurs locaux afin de faire émerger des projets immobiliers en cohérence avec les collectivités.



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Collectivités locales

Développement

Développement local

IAR

Marketing

Promotion

Promotion immobilière

Stratégie

Urbanisme

Gestion de projet

Immobilier

Communication

Internet

Recherche fonciere

Negociation