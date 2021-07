Claire ROUSSEL

Suite à l’obtention du Master 2 en aménagement du territoire spécialité environnement en 2007, j’ai souhaité me diversifier vers des postes du secteur privé. J’ai cependant occupé un poste en Chambre Consulaire et effectué un remplacement en Mairie.

Suite à ces expériences dans divers domaines (handicap au travail et formation, comptabilité, contractuel et juridique ou Qualité-Sécurité-Environnement), j’ai souhaité stabiliser ma vie professionnelle. Pour cela, j’ai effectué un Bilan de Compétences qui a révélé une personnalité et des valeurs aspirant à s’épanouir à un poste de la Fonction Publique Territoriale. J’ai confirmé ce bilan par la réalisation d’enquêtes métiers. En effet, le dynamisme qu’il en ressort correspond aux attentes professionnelles que je recherchais dans le privé.



Mes compétences :

Comptabilité

Handicap au travail

Paye

Versement Transport

Finances publiques

Collectivités Territoriales

Collectivités locales

Rédacteur territorial