Céline Calesse, 37 ans, 2 enfants.



Diplomée en 2001 de l'ESCIP (Ecole Supérieure de Commerce International du Pas de Calais, programme EDHEC).

Bilingue Anglais, Espagnol.

Notions d'Italien et Allemand.



Depuis juin 2011, Responsable commercial grand Nord pour la filiale française Pandora jewelery secteur wholesale; 3ème marque mondiale de bijoux/joaillerie.

Marque Internationale très présente sur les marchés américain, européen et australien.

Développement de la visibilité de Pandora au sein de nos partenaires par des actions marketing/communication, prospection.





Au sein du Groupe Souris communication, responsable de la marque Tendenzza (aujourd'hui deco k in).

Création, développement et commercialisation d'une gamme de produits de décoration indoor/outdoor, création d'un site Internet pour la vente aux particuliers, création de gammes spécifiques pour Grands Comptes.



Chargée d'affaires pour JMS (Jeux et Mobiliers Siegel, Alsace), concepteur d'aires de jeux pour tous. Commercialisation de la gamme auprès des collectivités locales, entreprises, architectes/urbanistes.



Responsable Grands Comptes au sein de DG Design-Alpac de 2004 à 2010 , société spécialisée dans les Arts de la table/Décoration basée sur Villeneuve d'Ascq (Groupe Casaque).



Mes compétences :

Luxe

Grands comptes

Dynamique