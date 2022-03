Céline CLÉMENTZ

Journaliste freelance, je travaille pour plusieurs médias, dont le site web Doctissimo et Les Dernières Nouvelles d'Alsace. Curieuse et aimant aller au bout des sujets, je suis aussi bien à l'aise sur des thématiques culturelles, sportives et psychologiques. Ayant une appétence particulière pour l'allemand, l'anglais et l'italien, je peux être amenée à les utiliser pour interroger mes contacts. Rigoureux, le travail de journaliste laisse peu de place à l'improvisation.



Mes compétences :

Italien et espagnol débutant

Anglais B2

Allemand C1