Céline DE PANTHOU (JOB)

Après 15 ans d'expériences passionnantes dans le domaine des RH (prestation et direction de service RH), j'ai créé DSF avec la volonté de favoriser des parcours professionnels riches, épanouissants et durables dans le domaine des Sciences du Vivant.



MES DOMAINES DE PRÉDILECTION

Les marchés en lien avec les Sciences de la Vie :

Biotechnologies et leurs applications : Cosmétique, Parfumerie, Ingrédients / Produits Naturels,

Pharma, Agronomie/Agriculture, Agroalimentaire (Food / Feed),

Dispositifs Médicaux - Biomédical - MedTech.

Le RECRUTEMENT par Approche Directe et par Annonces de profils Techniques et/ou Commerciaux, généralement de niveau Middle à Top management.

La conception, le déploiement et la maintenance dune démarche de GPEC, comme outil dalignement permanent des compétences de vos collaborateurs avec votre stratégie dentreprise.



RENCONTRONS-NOUS POUR DÉFINIR ENSEMBLE VOS BESOINS ET LES TRAITER EFFICACEMENT



Écrivez-moi sur : celine@digital-staffing.fr ou bien directement sur LinkedIn !