Céline ELIÈS

Je suis guérisseuse et je propose de vous aider à soulager vos problèmes qu'ils soient d'ordre physiques, psychiques, émotionnels, énergétiques ou spirituels.



J'utilise en séance le magnétisme associé si besoin au reboutement et à la lithothérapie et je vous conseille aussi sur les méthodes naturelles que vous pouvez employer chez vous: phytothérapie, naturopathie, aromathérapie, homéopathie etc.



Je propose aussi:



- des séances d'EFT: une technique efficace et rapide de libération des émotions, principalement utilisée pour les problèmes émotionnels, psychologiques et les douleurs physiques persistantes.



- des séances de reiki avec cristaux: soin d'origine japonaise, traitement global de tout le corps par imposition des mains et action de l'énergie des cristaux. Très relaxant.



- des séances de lithothérapie, c'est aussi un soin global à base de pierres appliquées sur différents endroits du corps qui régularisent les énergies, et de magnétisme. Très relaxant.



- des séances d'arrêt du tabac: ma spécialité, vous arrêtez en 1 ou 2 séances seulement grâce au magnétisme, à l'EFT et à des conseils spécifiques.



Je dispense mes soins à mon cabinet de Ploudiry ou à distance sur photo.

Pour bébés, enfants, adultes, personnes âgées, et animaux (-50% pour eux)



Toutes les infos sur mon site: https://www.energies-de-vie.fr

Vous pouvez aussi me contacter au 06 63 43 62 30. Merci.





Mes compétences :

Aromathérapie

Guerisseur

Homéopathie

Lithothérapie

Phytothérapie

Reiki

EFT

Naturopathie

Reboutement

Arrêt du tabac

Magnetisme