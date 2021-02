Céline GAUTHIER

Bonjour et merci de consulter mon profil,



Consultant en systèmes d'information, spécialise maîtrise d'ouvrage, chef de projet MOE - MOA, multidomaine, je m'intéresse particulièrement à la gestion des données et à leur mise en valeur pour l'aide à la décision.



Je m'intéresse à tous les domaines, dont banque, assurance, énergie, et particulièrement aux énergies marines renouvelables (EMR).



Ce que je préfère c'est la conception, agir pour préparer un futur avec une belle vision, pour soutenir un métier quel qu'il soit, avec des machines et outils au service des humains.





Mes compétences :

Conception

Business Intelligence

Maîtrise d'ouvrage

Direction de projet

Audit informatique

Gestion de projet informatique

Management

Accompagnement au changement

Informatique Décisionnelle BI

Conseil en organisation

Formation

Gestion de la qualité

UML/OMT

FSA Know Your Client

Sybase

SAP Netweaver > SAP BW

SAP

Missiles

Ethernet

Customer Relationship Management

Business Objects

Buses

Adobe

Énergie Supervision

XML Schema

XML

Visual Basic

Suite MS

SQL

SAP-netweaver- BUSINESS

SAP OFFICE

Reconnaissance

Rapid Application Development RAD

Oracle PL/SQL

Oracle

ObjectStore

MySQL

Middle Office

Microsoft Windows

Microsoft SharePoint

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

Merise Methodology

Macromedia Fireworks

Macromedia Dreamweaver

Java

Informatica Analytics Package > Informatica PowerC

IDEE Financial Software

HTML

Futures Operations

FORTRAN

ETL

Customer Data Integration

C++

C Programming Language

Audit

Argus