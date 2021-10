Céline GAZET

Passionnée depuis toujours dans l'organisation d'événements privés et dans la participation au quotidien d'événements sportifs, j'ai décidé de faire de ma passion mon métier.

Après une reconversion en 2015, où j'ai obtenue mon titre de chargée de projets événementiels. J'ai complété mon expérience par une formation en Community Management et je viens de décrocher le certificat du TOSA Digital en février 2018.

Aujourd'hui, je souhaite de continuer à exercer mes compétences dans l'organisation d'événements professionnels au sein d'une équipe.



Mes compétences :

Base de données

Esprit d'initiative

Community management

Esprit d'équipe

Aisance relationelle

Communication événementielle

Négociation commerciale

Gestino de budget

Communication

Suivi des fournisseurs

Réalisation de devis

Gestion de prestataires

Organisation d'évènements

Evènementiel et logistique