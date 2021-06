Céline GERMAIN

Spécialisée dans la création d'événements je vous apporte mon savoir faire aussi bien sur des questions stratégiques qu'opérationnelles.



Mon cursus diplômant m'a permis d'acquérir diverses compétences : en administration et gestion d'entreprise ainsi qu'en stratégie et création d'événements.

Mon expérience auprès d'une clientèle variée (entreprise, collectivités locales, associations, grand public) me permets d'appréhender le marché en répondant aux attentes de chacun de ses acteurs.



Mon souci du détail et de l'esthétique s'appuie sur ma grande réactivité, ma disponibilité et mon sens de l'organisation pour des réalisations de qualité.



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

Evénementiel

Marketing

Marketing opérationnel

Gestion de projet

Suivi des fournisseurs

Relationnel

Community management

Management

Microsoft Office