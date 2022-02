Céline KOCHER

Ingénieur spécialisé en agroalimentaire, diplômé de l'ENSBANA de Dijon, j'occupe depuis 2006 le poste de Responsable Recherche et Développement au sein d'une P.M.E. familiale. Actuellement, je réponds à toutes les demandes de développement de nouveaux produits et ce dans le respect des normes ISO 9001, IFS et BRC ainsi que des réglementations en vigueur en France et à l'étranger. Dans le cadre de ce poste, j'ai acquis de réelles compétences de management ainsi que des compétences techniques en gestion de projet et renforcé un sens du dialogue, un esprit d'équipe et des capacités d'adaptation et d'organisation.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Gestion de projet

Qualité

Nutrition

Microbiologie

R&D

Sécurité alimentaire

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

IFS applications

BRC

Hazard Analysis and Critical Control Point

Technical Writing