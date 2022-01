Céline LECONTE

Bonjour,

Dans la formation depuis 5 ans, j'ai tout appris sur le terrain. J'inove, j'imagine, j'actionne... J'en suis à la création d'un deuxième CFC qui fonctionne très bien.

Référencement DATADOCK en un clin d'oeil, labellisation Veriselect idem !

Du recrutement à toute l'ingénierie de formation en passant par le démarchage et la comptabilité, je suis autonome et n'hésite pas à prendre des initiatives.

Pourquoi partir de la structure où je travaille actuellement ? Ma priorité, que ce soit dans le travail ou la vie c'est de me retrouver avec mes valeurs. Ces valeurs humaines tant oubliées. Le respect, la confiance, la reconnaissance...

C'est moi, tout simplement.



Mes compétences :

Développement personnel

Organisation

Créativité

Adaptabilité

Battante

Convaincante

Altruiste