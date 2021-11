Céline MIEN-DANIEL

Après 19 ans chez IBM, j'ai décidé de me consacrer à l'entreprise de cosmétiques créée par mon époux et un ami.

Donner un sens à son travail, s'engager pour des valeurs auxquelles on croit, est essentiel pour continuer à vivre sereinement.

Veracova représente parfaitement ces valeurs : la promesse de produits SAINS / EFFICACES / NATURELS tout simplement ; une gamme de produits qui sait à la fois respecter les consommateurs et la nature !

Retrouvez toute notre gamme surArray



Mes compétences :

RIGUEUR

Analyse financière