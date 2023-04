Céline MOREIRA

J'ai un profil littéraire avec une formation initiale en Lettres Modernes et Cinéma (dramaturgie) et une expérience de plusieurs années en tant que journaliste de presse écrite.

Après quelques années dans le cinéma, en réalisation (1ere assistante), je me suis formée à la production audiovisuelle et cinéma au CEFPF, et aussi à la direction littéraire et au script doctoring au Conservatoire Européen d'Ecriture Audiovisuelle.

J'ai aussi été lectrice au Département Fiction de France 2 et chercheur associé à la Vidéothèque de Paris (Forum des Images).

Puis, j'ai travaillé en tant qu'assistante de production au sein d'une société de production cinéma.

Après quelques années en free lance en tant que consultante en scénario et lectrice pour des sociétés de production, pour le CNC Cinémas du monde, et pour Arte Unité Fiction, j'ai intégré Newen en 2020, d'abord en tant que responsable de la coordination d'écriture des les deux séries quotidiennes Demain nous appartient et Ici tout commence, et en 2021, j'ai rejoint l'équipe de développement de Newen Créative en tant que directrice littéraire.



Mes compétences :

Dossier d'aide

Production

Ecriture

Suivi post-prod

Rédaction fiches de lectures scénarios