Céline POULLAIN

Après de missions de chargée de marketing et de chargée d'animation web, je suis à présent chef de projet webmarketing au sein de Home Shopping Service.



Grâce à des postes aux contenus variés et enrichissants, je dispose de solides connaissances en matière de refonte de site, d'animation commerciale, mais aussi en terme de partenariats, gestion de base email, acquisition de trafic, suivi des résultats....



Passionnée par le web, je souhaite continuer à évoluer dans ce domaine et reste à l'écoute du marché pour saisir toute opportunité me permettant d'appliquer mes connaissances dans un nouvel environnement et ainsi de relever de nouveaux challenges.



Spécialisations : Gestion de site, animation commerciale, gestion de base email, mise en place de plan contact, mise en place de partenariats, organisation de jeux concours, référencement naturel, refonte de site, gestion des prestataires, évènementiel, travail en mode projet, html, css, management.



Mes compétences :

COMMERCE

Communication

E commerce

Evénementiel

Internet

Marketing

Presse

Relations Presse

Relations publiques

Vente

Vente à distance

Web