Florence FAURE

14 d’expérience en marketing et communication digitales, dans les medias puis les télécoms, en BtB et BtC.



Mes domaines de compétences : la stratégie digitale et omnicanale, la génération de trafic (SEA, SEO, affiliation, display, emailings…), le e-commerce, la communication (positionnement de marque, campagnes médias), le brand content, les réseaux sociaux, la relation client digitale, les partenariats.



Expériences du management direct (chefs de produits, chefs de projets, journalistes) et indirect d’équipes projets. Pilotage d’agences et de prestataires.



Mon parcours et mon expérience me permettent de prendre en charge l’ensemble des problématiques liées au digital, en terme de stratégie et de déclinaison opérationnelle.



Mes compétences :

Communication

Marketing

SEO

Management

Stratégie digitale