INGENIEURE GENIE CIVIL (cursus franco-allemand)

Après plusieurs expériences dans les travaux en VRD (voirie et réseaux divers) en France et à l'international, et une expérience en bureau d'études, je suis ouverte aux nouvelles opportunités sur des postes d'ingénieur études ou d'ingénieur travaux en travaux publics / voirie et reseaux divers.