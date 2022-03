Manuel VACCARA

Diplômé ingénieur génie civil, option aménagement du territoire et environnement, je travaille aujourd'hui en région parisienne au sein de SNCF Réseau en tant qu'assistant production en unité de maintenance. Après plusieurs années d'expérience terrain, en tant que responsable de lot travaux ferroviaire, puis d'assistant sécurité, mon poste actuel me permet de suivre et mettre en oeuvre la stratégie de production d'une unité de territoriale de maintenance mixte (Voie, OAOT, SE, SM et Caténaire).



Mes compétences :

Excel

Ms project

Powerpoint et word

Visual Basic

Coordination de travaux

Transport ferroviaire

Communication orale

Gestion de projet

Communication écrite