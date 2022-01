Celine VINOUZE

Actuellement en Poste comme chargée de formation chez Paris Habitat, premier bailleur social français, je conçois et anime des formation sur les outils informatiques utilisés dans le groupe : IKOS, Dynamic CRM et la suite microsoft office. Pour les formations sur la suite microsoft nous utilisons beaucoup le e learning (plateforme ENI) les niveaux et les besoins étant souvent disparates. Les profils des stagiaires sont également très divers avec des personnes faisant leurs premiers pas dans l'utilisation de l'informatique et d'autres ayant juste besoin d'approfondir des connaissances déjà solides.

Nous mettons en place actuellement en place une plateforme LMS (360 Learning) et commençons à concevoir des modules en ligne via la suite Articulate.

Jusqu'en début 2015, j'étais chargée de mission chez les compagnons du devoir au sein de la direction des systèmes d'informations et principalement en charge des applications BJE et YPAREO pour tout qui concerne la formation et l'assistance aux utilisateurs. J'ai aussi mené des actions ponctuelles de reporting (enquête SIFA) et d'évolution des logiciels et des interfaces.

J'ai auparavant travaillé pendant 13 ans au sein du groupe ACCOR (leader hôtelier en France) où ma carrière m'a mené de postes opérationnels en réception à divers postes au siège :

- coordination de déploiement : planification, gestion de base de donnée, reporting

- formation sur des systèmes informatiques ou des process liés à ces mêmes systèmes informatiques : conception, animation, suivi de formations, rédaction et la mise à jours de supports. Le tout pour des situations diverses : Nouveaux arrivants, Perfectionnements, mise en place de nouveaux logiciels, nouvelles versions de logiciels existant, mise en place de nouveau process impliquant des changements dans la façon d'utiliser certains logiciels…



Titulaire d'une certification professionnelle au métier de formateur Cegos / FFP (Fédération de formation professionnelle) depuis 2010 je suis la preuve vivante que la formation professionnelle sur le lieu de travail ou en organisme de formation peut faire évoluer une carrière de façon importante.



Je suis dynamique, autonome, j'ai une grande capacité d'adaptation et d'apprentissage, je suis force de proposition, j'aime l'échange et l'aspect humain inhérant à la formation. Je suis aussi compétente en conception qu'en animation de

formation et j'apprécie pareillement ces deux aspects du métier de formateur. Je suis à l'aise dans l'utilisation de la suite bureautique microsoft et notamment power point, word et excel. Je parle anglais et espagnol et peut animer des formations dans ces deux langues.



N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse



Mes compétences :

Conception

Formatrice

Formateur

Pédagogie

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Formation

Animation

Microsoft PowerPoint

Dynamics CRM

Microsoft Outlook

Ikos

Rédaction de supports

Informatique

Microsoft Excel

Microsoft Word

Gestion hôtelière

Yield management

Réception Hôtellerie

Hôtellerie

MICROS FIDELIO

Support informatique