Chantal BORY

Compétences:



Accompagnement à l'emploi:



 technique de recherche d’emploi

 Etablir un projet professionnel

 Bilan de compétences

 Méthodes d’investigation

 Marché de l'emploi

Maitrise des logiciels Word, Excel, Powerpoint

Veille internet du marché de l’emploi



Formation :



 Déterminer les méthodes, moyens et outils pédagogiques selon la formation à dispenser

 Elaborer et faire évoluer les programmes pédagogiques, produits de formation, supports de cours, ...

 Dispenser des savoirs aux stagiaires

 Evaluer les acquisitions de connaissances des stagiaires et mettre en place les actions correctives