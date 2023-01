Chantalle SERVAIS

Passionnée de développement personnel, j'organise des formations certifiantes en communication avec la PNL.



je suis convaincue que chaque homme peut inventer son chemin et créer la vie qu'il souhaite



mes caractéristiques:



• Créer et innover

• Elaborer des projets de formation

• Dynamiser et motiver

• S’adapter au public avec lequel elle travaille

• Inspirer la confiance

• Utiliser l’humour



mes réalisations:

Publié le « guide du maitre praticien en PNL » ED Chronique sociale

Une vidéo concernant la relation à la personne âgée – Crefo

Séminaires spécifiques à l’accompagnement des personnes âgées désorientées

Séminaire spécifique à l’aide aux enfants en difficulté

L'association Nord PNL



Mes compétences :

Coaching

Communication

Développement personnel

Estime de soi

Formation

Hypnose

Management

Projet de vie

Retraite