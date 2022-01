Charlemagne DELAPORTE

25 ans d'expérience internationale en Gestion de Projets SI et développement logiciel à travers un large éventail dindustries pour des budgets allant jusquà 150mE.

Excellentes compétences dans l'engagement des parties prenantes, les négociations et la gestion des attentes clients. Attentif à la création de valeur et aux priorités de l'entreprise. Esprit analytique, capable de simplifier des problèmes complexes, de standardiser les processus métier et de fournir des solutions perturbatrices / visionnaires.

À l'aise avec la culture start-up ainsi quavec le déploiement et le support de solutions résilientes au sein de grandes organisations.