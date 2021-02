Charlène MONFORT

StartAndFab vous accompagne, start-up et PME – ETI, dans vos phases d’industrialisation : de la réflexion d’un projet naissant jusqu’à la fabrication et la gestion de production, en passant par la budgétisation, la planification ou bien encore le développement produit.



StartAndFab, accélératrice d’industrialisation pour vous, est dotée d’une culture industrielle grâce à ses collaborateurs expérimentés munis d’une connaissance technique multi-métiers, ainsi qu’une vision globale du design for manufacturing.



Mes compétences :

Pack Office Confirmé

Permis de conduire

Achats

Marketing

Logistique

Gestion de projet

Appels d'offres

Relation fournisseurs

Management

Conduite du changement

Stratégie d'entreprise

Pilotage de la performance