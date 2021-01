Charlène SCHMITT

Après l'obtention de mon diplôme d'ingénieur agroalimentaire, j'ai commencé ma carrière dans le développement de produits cosmétiques. Cette expérience m'a donné goût à la gestion de projets et au travail en équipe.

J'ai ensuite donné un autre tournant à ma carrière en devenant Responsable de Production adjointe puis Responsable de Production dans le milieu de la Blanchisserie Industrielle.

Après 7 ans dans ce secteur, j'ai choisi de faire une pause dans ma carrière professionnelle pour m'occuper de mon enfant.

Aujourd’hui, je suis prête et motivée à retrouver le chemin de la vie active. Je recherche un poste dans le management de projets industriels (amélioration continue, industrialisation et process produit ou qualité).



Mes compétences :

Agroalimentaire

Cosmétique

Developpement industriel

Développement produit

Gestion de projets

Industrialisation

Process

Recherche

Management opérationnel

Gestion budgétaire

Recrutement

Gestion de la production

Management

Gestion de projet

Amélioration continue

Ingénierie