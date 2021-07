Charles BELLONCLE

A la recherche d’un nouveau challenge professionnel, j’ai rejoint BakerCorp en 2008 pour lancer un concept innovant sur un marché qui m’était inconnu !

Auparavant, j’ai travaillé 13 ans pour la société 3M; qui pense « qu’elle ne peut progresser durablement que si chacun progresse aussi ; que l'essentiel est de privilégier les activités qui dynamisent les collaborateurs, et que les clients apprécient ».

J’ai retrouvé des valeurs comparables chez BakerCorp : « Safety, Integrity, Teamwork, Continuous improvement, Results driven » et un projet d’entreprise stimulant : “To become a $ 1 bilion global equipment rental company that enable success for employees, customers, shareholders and communities”.

Au cours de mon parcours professionnel, j’ai aussi acquis une solide expérience commerciale, le sens du service et le goût pour l’innovation. Nous étions 2 salariés à l’ouverture de BakerCorp en France. Nous sommes aujourd’hui une quarantaine avec toutes les compétences nécessaires pour faire grandir vos projets de stockage et de gestion de déchets liquides. Nos projets sont nombreux et ambitieux. Cette année une gamme de pompes et de filtres vont nous permettre de travailler sur des projets intégrés de plus grande envergure. Nos solutions de location vous aideront à réduire les coûts d’élimination de vos déchets!

