Charles BETOTE

Ingénieur en Management, Transport et Logistique, mon parcours professionnel a été accompli essentiellement dans le monde du transport et de la logistique sur des postes de Direction de centres de profit au sein des groupes ou prestataires majeurs du secteur.

Mon expérience, mon expertise avérées, mon talent du management, sont désormais mis à contribution par les entreprises, dans le cadre de management de transition pour :

• Réussir une transformation organisationnelle

• Assurer le remplacement ponctuel d’un dirigeant ou d’un homme clé dans l’organisation

• Conduire un projet stratégique

• Renouer avec la rentabilité

• Gérer une situation de crise et faire face à des difficultés ponctuelles.



Mon action se traduit par :

• Une direction concrète de projet, efficace et active

• Un apport des solutions innovantes, un savoir-faire et un savoir-être de manager expérimenté

• Une maîtrise des situations complexes

• Une rapidité de la mise en œuvre





La réussite étant l’unique objectif.



Mes compétences :

Management

Logistique

Gestion de projet

Affrètement

Vente