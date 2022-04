Charles BIOCHE

- Gestion des projets et du planning général des chantiers,

- Organisation des chantiers en contact direct avec les clients,

- Encadrement des équipes terrains, management transversal, commandes et suivi des travaux jusqu’à l’achèvement du chantier et la levée des réserves,

- Suivi budgétaire et déclenchement de la facturation, négociation des plus-values,

- Participation aux études des appels d’offre ERDF, GRDF, FIbre optique, etc.

- CA annuel réalisé: 2,5 M€.





Mes compétences :

Conducteur de travaux

International

Réseaux secs