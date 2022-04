Charles BIROT

Après plusieurs postes occupés sur le segment particulier haut de gamme, je suis depuis 2007 en charge de la direction du marché patrimonial.



Mon activité s'oriente autour de différents axes :



- L'animation et la formation des commerciaux et directeurs d'agence autour de la fiscalité, des marchés financiers, de l'assurance-vie et de la défiscalisation immobilière

- Le suivi du plan d'action commercial

- La mise en place d'action commerciale

- Les entretiens clientèles en appui des commerciaux

- Les études patrimoniales ( big expert )

- La liaison réseau et Banque Privée

- L' organisation et l'animation de réunion clients et/ou prospects autour de thèmes variés ( marchés financiers, défiscalisation, etc... )



Aprés 5 ans passés sur la côte d'Azur , je viens de rejoindre le réseau Loire ou je poursuis mon activité avec une zone de chalandise plus large comprenant 18 agences.



Mes compétences :

Assurance

Assurance Vie

Banque

Défiscalisation

Finance

Immobilier

OPCVM