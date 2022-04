Charles BLANDIN

Ingénieur au sein du service essais de Safran Transmissions Systems, j’ai en charge les mesures et analyses du comportement dynamique de boitiers de transmissions de puissances aéronautiques sur des bancs d’essais (internes ou externalisés) pour des programmes moteurs civils (LEAP, XWB, TRENT), militaires (M88, TP400) et de recherche et technologies.

Un de mes forts atouts est ma capacité d’adaptation notamment mise en œuvre lors de mes expériences tant en France qu’à l’étranger dans des environnements techniques pluridisciplinaires



Mes compétences :

Catia v5

Ansys

Labview

Patran/Nastran

Femap

Siemens LMS TestLab