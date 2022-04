Charles BOCQUET

Ingénieur, chef de projets ayant une solide expérience professionnelle et internationale dans des secteurs pointus (biens d'équipement, batteries de haute technologie et automobile).



Trilingue français / anglais / espagnol et titulaire d'un double diplôme : Titre d'ingénieur et Master of Science.



Je suis aussi Président d'ESTIAK, le réseau des anciens de l'ESTIA. Je pense qu'il est fondamental d'avoir une intéraction entre les différentes générations d'étudiants, faciliter l'entrée dans la vie active, l'évolution de carrière et favoriser les opportunités et la diffusion de connaissances.



