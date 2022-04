Charles BRILLET

26 ans d’expérience de la vente, du management et de l’assurance, d’Agent Général à la Direction Commerciale de Compagnie d’assurance voyages.

En 2007, fort de nombreux projets dans lesquels j'ai su imprimer ma vision, j'ai créé mon entreprise de coaching et de formation. j'accompagne les cabinets d’assurance et j'interviens auprès de nombreuses entreprises dans les domaines de la vente, du management et de la communication.

Je suis parallèlement des formations spécifiques en stratégie, management et PNL en particulier auprès de Robert Dilts aux USA. (Diplôme de Praticien en PNL). (Agreement NLPNL et GARF).



Je développe également du coaching d'équipes commerciales sur le terrain et des opération de team buiding.