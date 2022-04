Notre agence est spécialisée dans l'approche commerciale et le profilage commercial.

Notre démarche est très simple, elle se résume en 4 étapes :



- Diagnostic stratégique de votre entreprise (Problématique)

- Identification des scénari viables (choix des axes de développement)

- Construction du plan (stratégie commerciale et marketing)

- Action : Profilage commercial !



Le Profilage est issue des techniques du FBI, de la CIA et des autres services de renseignements mondiaux. Ces techniques sont donc appliquées pour profiler un décisionnaire (la cible) ;mieux le connaître, c'est mieux l'appréhender :( qui, quand, où, pourquoi, avec qui, ...) L'objectif est d'approcher la cible (acheteur ou vendeur) et de garantir le résultat (l'achat ou la vente d'un produit ou d'un projet) tout en ayant préparer en amont la décision. Le jour J du rendez-vous (programmé), la cible (acheteur ou vendeur) sera dans la meilleures dispositions pour adhérer à votre projet, tout simplement parce que vous avez préparé le terrain à l'avance !



Charles BROWNS





Mes compétences :

Criminologie

Enquêtes

Prospection commerciale

Agroalimentaire

Marketing

Environnement

Finance

Politique générale

Droit