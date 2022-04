Charles CASTA

Après avoir suivi une formation généraliste à l'IEP de Strasbourg, je me suis spécialisé en lutte anti blanchiment puis plus tard en Intelligence Économique (collecte, analyse et diffusion d'une information fiable destinée à sécuriser une prise de décision).

Attiré par les problématiques et la dynamique sud asiatique, j'ai décidé de me rendre au Myanmar (Birmanie) pour effectuer une mission de six mois comme business consultant.

Rentré récemment en France, je suis donc en recherche active pour un poste de consultant ou d'analyste.



Mes compétences :

Lutte anti blanchiment

Compliance officer

Internal Control

Audit

English and French languages

Law

Sciences politiques

Contrôle Interne

Science Politique

Compliance

Veille stratégique

Competitive Intelligence

Intelligence économique

Due Diligence

Microsoft Office