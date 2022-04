Charles CHOUTEAU

Titulaire d’un diplôme de type Master I en informatique, j’ai travaillé pendant plus de deux ans en tant qu’Administrateur Systèmes et Réseaux. J’ai acquis dans mes études et mes expériences professionnelles de nombreuses compétences dans l’administration des systèmes informatiques (avec une spécialisation dans les systèmes Linux), en scriting Shell / Bash ainsi que dans la gestion des protocoles réseaux standards TCP/IP.



Compétences :

- Administration, gestion et monitoring des systèmes Linux (Debian, Ubuntu, Centos)

- Gestion des services standards sous Linux (Apache, MySQL, DNS, DHCP, FTP, SFTP, LDAP, SSH ...)

- Scripting Shell / Bash (notions en Perl)

- Bonnes connaissances générales des protocoles TCP/IP

- Maîtrise du monitoring sous Nagios

- Administration, gestion et monitoring des systèmes Windows (Sever 2003 / 2008, XP, Seven)

- Gestion des comptes utilisateurs et des GPO dans un environnement Active Directory

- Notions en développement Web (HTML, CSS, PHP)



Actuellement en recherche active en province française (ouest de la France), en Europe du nord et au Canada.



Pour plus d'informations :



