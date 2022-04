Charles Cmp MULLER

CMPrévention change, et devient CMP - Formation - Coordination

Basé dans la banlieue Parisienne , je suis coordonnateur SPS en activité N1 Cpt + Réal depuis 1996

Formateur de coordonnateur C SPS niveau 1 C+R ( attestation de compétence OPPBTP depuis 2008 à 2019).

Nous avons formé près et actualisé de 1025 coordonnateurs en CMPrévention et CMP Sarl et en intervenant au CESI et CMP

Nous proposons d'actualiser les Coordonnateur à prix préférentiel et distanciel dès 6 inscris.

Je suis également formateur AMIANTE SOUS SECTION 4, ainsi que formateur à la prévention des risques PLOMB dans le BTP.

La SARL CMP (ex CMPrévention) propose également des formations en distanciel:



Préparation à la formation de Coordonnateur SPS (formation initiale certification en cour)

Formation Amiante et sous section 4 encadrement mixte pour les Coordonnateur SPS

Formation sur les risques d'exposition au plomb sur les chantiers



En partenariat avec d'autres centres de formation.

- cmprevention-charles@outlook.fr



www.cmprevention.com

- CMP Formation - Coordination est un organisme de formation enregistré sous le n°11 78 80775 78 auprès de la DIRECCT ile de France n°11 78 80775 78 - DATADOKE n°0057566 - Recevabilité certification GLOBAL n° 2019-08-088

Nous intervenons pour les formations aussi en Nouvelles Calédonie et aux TOM DOM.

Formation

Ingénierie

Gestion de projet

Mise à jour formation de formateur de coordonnateu