Charles COULAND

Ingénieur électronique diplomé de l'Ecole Centrale d'Electronique



29 ans d'expérience en électronique recherche et développement dont 20 ans en télécommunication, 6 ans en électronique automobile et 3 ans en électronique spatiale



Mes compétences:

• Electronique analogique, électronique de puissance, haute tension, et faible niveau.

• Conception et développements de cartes électroniques, simulation.

• Expertise et qualification de composants.

• Protection des circuits électroniques (CEM), contrôle qualité de conception.

• Routage de carte, prototypage.

• Tests labo, spécification de tests, rapport de tests.

• Documentations associées à tout processus de développement.